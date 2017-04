Ulcéré, le médecin et animateur Michel Cymes ferme son compte Twitter

Dialoguer, d’accord. Se faire insulter ? Quand même pas. Dans une longue lettre ouverte, Michel Cymes annonce qu’il ferme son compte Twitter, ouvert en août 2011 et qui compte plus de 230 000 abonnés. "L’idée était de pouvoir dialoguer avec vous. Pouvoir passer la barrière de la caméra, de la radio, des livres, et avoir un contact direct, vous répondre, quand je le pouvais", écrit-il.





"Malheureusement, le réseau social est devenu aujourd'hui un réceptacle, un déversoir permettant à ceux qui n'ont que de la haine ou de l'agressivité à proposer, de s'exprimer", explique le médecin et animateur qu’on peut voir dans "Le Magazine de la Santé" sur France 5 et "Aventures de médecine" sur France 2. "Vous l'avez compris, Twitter ne remplit plus, à mes yeux, ce rôle de lien entre vous et moi, je vais donc fermer mon compte. Et ce, dès aujourd'hui", poursuit-il.