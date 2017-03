"Mon fils, un si long combat" : Eglantine Eméyé raconte le quotidien de son enfant handicapé

Ce mardi soir à 20h35, dans le cadre de l'émission Le Monde en face, France 5 diffuse "Mon fils, un si long combat". Dans ce documentaire, réalisé par Olivier Pighetti et Eglantine Eméyé, cette dernière évoque sans tabou son quotidien aux côtés de son enfant, Samy, âgé de 8 ans. Le petit garçon, autiste, épileptique et polyhandicapé, "ne parle pas, marche avec difficulté et n'est pas propre". Au fil du reportage, l'animatrice d'Allô Rufo, sur France 5, partage ses doutes et ses problèmes dans une société, qui n'est pas adaptée aux problèmes de son fils.