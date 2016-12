Mort de Jean-Christophe Victor, décrypteur du monde dans "Le Dessous des cartes" sur Arte

Son dernier atlas, consacré à l'Asie, venait tout juste de paraître. L'Asie, un continent dont il était passionné. L'expert en géopolitique Jean-Christophe Victor, visage de l'émission d'Arte "Le dessous des cartes", est décédé mercredi à l'âge de 69 ans, a annoncé la chaîne jeudi. Fils de l'explorateur Paul-Emile Victor, il avait créé ce programme hebdomadaire d'Arte qui s'appuie sur l'histoire et la géographie pour "faire comprendre" les événements actuels.





L'émission, mise en chantier pour la Sept en 1990, a reçu de nombreuses récompenses. Jean-Christophe Victor avait également fondé et dirigeait le Laboratoire d'études politiques et cartographiques (Lepac) et avait enseigné la géopolitique à l'Ecole de Guerre (Collège Interarmées de Défense).





"Au-delà de son grand professionnalisme", les équipes d'Arte soulignent dans un communiqué "sa fidélité, sa rigueur, mais aussi sa foi en l'avenir et son optimisme chevillé au corps". Véronique Cayla, présidente d'Arte France, a salué "son intégrité, sa passion pour transmettre et faire comprendre simplement les sujets les plus complexes". Sur Twitter, les hommages d'internautes se multipliaient envers celui qui leur "faisait apprendre en 10 minutes tout ce que n'arrivait pas à faire leur professeur en 8 heures".