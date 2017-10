NCIS : Pauley Perrette, alias Abby Sciuto, quitte la série

L’actrice en a également profité pour mettre un terme aux rumeurs qui entourent son départ. "Non, je ne lance pas une ligne de soins pour la peau et non, la chaîne et l’équipe ne sont pas furieuses contre moi". Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un nouveau départ majeur pour la série, après celui de Cote de Pablo (Ziva David) en 2013 et celui de de Micheal Weatherley (Tony DiNozzo) l’année dernière.





De quoi expliquer les audiences en chute libre aux Etats-Unis et en France ? Selon Le Parisien, le deuxième épisode de la saison 15 a été suivi par 13,5 millions de téléspectateurs outre-Atlantique, contre un record à près de 23 millions en 2013. Chez nous, l’épisode 13 de la saison 14 a réuni 3,2 millions de personnes, pour un record à 7,9 millions en 2009.