"NCIS" : quand Michelle Obama s'invite dans un épisode pour la bonne cause

Interrogé par Eonline à l'occasion de la diffusion US en mai dernier, Gary Glasberg, showrunner de NCIS, explique comment s'est déroulé ce recrutement prestigieux : "Nous savions depuis un moment qu'elle allait venir dans la série. C'est l'occasion de fêter les cinq ans de Joining Forces. Quand on peut faire une histoire sur ce programme et expliquer les difficultés que rencontrent les familles de militaires, nous n'hésitons pas, et nous voulons que les gens comprennent. C'est naturel pour nous".





"Initialement, nous voulions qu'elle vienne sur le tournage, mais cela n'a pas pu se faire pour des raisons d'agenda surchargé. Mais c'était compréhensible." C'est donc la Première Dame qui leur a proposé de poser leurs caméras à la Maison Blanche : "Nous nous sommes donc retrouvés à organiser ce voyage. Nous sommes la première production - hors organisations informatives - à tourner à l'intérieur de la Maison Blanche. C'était extraordinaire. Elle était merveilleuse et très accueillante, et nous ne pourrons jamais assez la remercier pour ce qu'elle a fait pour la série et l'équipe." a-t-il confié.