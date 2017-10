Netflix augmente ses tarifs : les abonnés français ne sont pas épargnés

Mauvaise nouvelle pour les aficionados du grand (et du petit) écran. Regarder un film ou une série sur Netflix vous coûtera désormais plus cher. En effet, le groupe américain va augmenter ses abonnements. Une annonce qui a fait grimper de près de 4% l'action du service à la Bourse de New York. Aux États-Unis, ces hausses prennent effet dès ce jeudi pour les nouveaux abonnés. Quant aux abonnés actuels, ils "seront informés de la hausse" à partir du 19 octobre. Celle-ci interviendra progressivement dans les mois qui viennent. La dernière augmentation datait d’octobre 2015. Outre les États-Unis, plusieurs pays européens sont concernés dont le Royaume-Uni ou l'Allemagne. La France n’est pas non plus épargnée.