Nouveau dérapage dans TPMP : Matthieu Delormeau a-t-il montré un film "érotico-porno" à son neveu de 7 ans ?

Débat de fond, lundi soir sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna invitait ses chroniqueurs à s’exprimer sur le thème suivant "Comment on fait les bébés ?". Alors que les uns et les autres confient leurs souvenirs de parents, Matthieu Delormeau fait cette confidence surréaliste : "Je vais vous décevoir, j'ai fait avec mon neveu le choc des images. Pour être très honnête, j'avais mis un lien que j'avais vérifié avant, un lien érotico-porno. Il n'y avait pas les détails, mais il y avait l'acte érotique, il avait compris."





Surpris, Cyril Hanouna et ses camarades demandent à l’ancien animateur de NRJ12 l’âge du neveu en question. "7 ans", répond l’intéressé. "Sans me vanter, c’est un peu de famille, c’est mon neveu, il est un peu précoce, il comprend très vite les choses". Il n’en fallait pas plus pour provoquer l’indignation de nombreux téléspectateurs, choqués, sur les réseaux sociaux. D’après les informations de LCI, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel aurait reçu 54 plaintes après la diffusion de la séquence. La Haute autorité devrait se saisir de la séquence dans les prochains jours. Ce mardi matin, la chaîne C8 a supprimé le replay de l’émission de son site internet, "pour maîtrise de l’antenne."