"On n’est pas couché" : choquée par les critiques, Vanessa Burggraf a supprimé Twitter de son portable

En télé, comme ailleurs, certains préfèrent se faire rare. Ce mardi, Vanessa Burggraf était l’invitée de Yann Barthès dans "Quotidien" sur TMC. D’emblée, l’animateur a rappelé qu’il voulait l’avoir sur son plateau depuis ses débuts de chroniqueuse dans l’émission de Laurent Ruquier, "On n’est pas couché", en septembre dernier. Remplaçante de Léa Salamé au côté de Yann Moix, l’ancienne journaliste de France 24 ne s’imaginait peut-être pas le déferlement de critiques négatives qu’entraîneraient ses prises de paroles.





"Je m’en suis pris plein la gueule", a-t-elle reconnu. "Mais comme tous les chroniqueurs qui sont passés là (…) Que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit de temps en temps dans la presse, c’est violent, mais bon ça fait partie du jeu." Titillée par Yann Barthès, qui lui rappelait qu’elle disait ne pas aller sur les réseaux sociaux, elle va préciser : "J’y allais au début. Et après je ne vous cache pas que je ne tweete même plus et j’ai enlevé Twitter de mon téléphone portable. Je ne veux plus en entendre parler. Au début on est un peu addict. On tape son nom, on voit le déferlement d’horreur… et j’ai arrêté."