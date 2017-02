Olivia Ruiz revient avec amertume sur son expérience à la "Star Academy"

Elle regrette le côté téléréalité du programme et affirme qu'elle aurait préféré participer à un télécrochet plus classique, comme peuvent l'être la Nouvelle Star ou The Voice. Elle déplore aussi le manque "d'accompagnement psychologique", ajoutant qu'elle a "même vu certains de [ses] collègues sombrer, aller dans des hôpitaux de repos'. Et de conclure : "C'est tout ça qui me pesait".





Ce n'est pas la première fois qu'Olivia Ruiz critique la Star Academy, qui lui a quand même permis de "rencontrer une maison de disques", comme elle le précise. En 2012, dans l'émission La parenthèse inattendue de France 2, elle avait notamment dévoilé les méthodes étranges de son casting : "Un truc de fou ! Je chante "Piensa en mi" du film Talons aiguilles d'Almodovar, c'est limite si tout le monde se lève, m'applaudit. On me demande de détacher mes cheveux, on me dit "Danse !". Là je me dis "Qu'est-ce que c'est que ce sketch ? J'y vais, j'y vais pas ? Et j'y vais et... c'est parti pour galérer...".