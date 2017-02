Pas de vacances pour Hanouna, "Super Nanny" dans le viseur du CSA… 24 heures en bref sur la planète télé

Super Nanny dans le viseur du CSA

Fin 2016, le CSA ouvrait une enquête suite aux plaintes de 2 000 téléspectateurs, déplorant les violences psychologiques et mêmes physiques que feraient subir Sylvie Jenaly, la nounou de choc du programme de NT1. Les sages ont émis une série de recommandations à la chaîne du groupe TF1. Parmi elles, s’assurer du bien-être des enfants, avant et après l’émission. Et ne pas laisser croire que "Super Nanny" serait la seule solution aux problèmes des parents… Ah bon vraiment ?