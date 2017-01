Pedro Almodovar : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur le président du jury du prochain festival de Cannes

Il a toujours rêvé de faire du cinéma

Né le 24 septembre 1949 à Calzada de Calatrava, Pedro Almodóvar a grandi dans un petit village isolé en Castille-La Manche. Il étudie chez les Franciscains et, comme beaucoup de jeunes garçons de son âge, a été scout. Las de cette vie monotone où il passe ses journées à lire, à peindre et à regarder la télévision, il décide de partir à 17 ans tenter sa chance à Barcelone, sans le sou. Avec un rêve : faire des films.





Il a travaillé douze ans dans un bureau

Pour s'acheter sa première caméra Super 8, il décroche un job d'opérateur à la Compagnie nationale de téléphone d'Espagne où il passera 12 ans. Employé modèle le jour, il passe ses nuits à écrire des scénarios pour des magazines de BD. Auteur de romans-photos, il réalise en parallèle plusieurs courts-métrages en Super 8 tout en faisant partie d'un groupe de punk rock.





Son frère Agustín est son producteur

Chez Pedro Almodovar, la famille, c'est sacré. En 1986, il fonde avec son frère Agustín Almodóvar la maison de production El Deseo. Si son premier long-métrage sorti en 1980, Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier, se fait remarquer, il rencontre véritablement le succès grâce à Femmes au bord de la crise de nerfs, qui rafle 5 Goyas, soit l'équivalent des Cesars du cinéma espagnol, en 1989.





Penelope Cruz a failli le faire changer de bord

Si Pedro Almodovar n'a jamais caché son homosexualité, il a avoué que la seule qui aurait pu le faire changer de bord était Pénélope Cruz, une de ses comédiennes fétiches. Depuis leur première collaboration en 1997 avec En chair et en os, ils ne se sont plus jamais quittés. Ils tourneront à nouveau cinq films : Tout sur ma mère, Volver, Etreintes brisées, La Conseillère anthopophage et Les Amants passagers.