L'interview de Penelope Fillon booste l'audience d''Envoyé Spécial" sur France 2

M. Pokora dans la chaleur du Sri Lanka

Lundi soir, sur M6, vous allez voir le chanteur préféré des moins de 18 ans suer sang et eau dans la chaleur du Sri Lanka aux côtés de Mike Horn dans l'émission d'aventure de M6. Gare aux sangsues, on ne vous en dit pas plus ! Rappelons que le chanteur fera ses débuts au sein du jury de "The Voice", le 18 février, lors du premier épisode des auditions à l'aveugle du télécrochet de TF1.