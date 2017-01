Philippe Etchebest "très touché" par la mort de Jean-Michel Rétif, candidat de "Cauchemar en cuisine"

Il avait participé à l’émission "Cauchemar en cuisine" sur M6 au printemps dernier. A cette époque, l'établissement de Jean-Michel Rétif rencontrait de nombreuses difficultés. Philippe Etchebest s’était donc rendu en Meurthe-et-Moselle pour lui venir en aide. Après lui avoir confié son désespoir, le restaurateur avait reçu le soutien et les conseils du chef, afin de sauver son établissement.





Dix mois plus tard, Philippe Etchebest vient d'apprendre son décès, survenu ce mardi. Une terrible nouvelle qui a choqué le présentateur au caractère bien trempé. Selon nos confrères de Télé-Loisirs : "Il aurait été très touché par la mort de Jean-Michel Rétif et aurait pris le temps de téléphoner à sa famille. D'ailleurs, les deux hommes étaient toujours en contact et entretenaient de très bonnes relations".





Sur Facebook, sa femme a posté deux statuts pour remercier les internautes qui ont laissé des messages de soutien, ainsi que les anonymes ayant déposé des fleurs à l’entrée de leur restaurant.