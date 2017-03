PHOTOS - "Koh Lanta 2017" : découvrez les 18 candidats de l'aventure au Cambodge

7/10Âgé de 50 ans, Franck vient d'Alsace et une chose est sûre : il ne se laissera pas faire. "J'ai fait 1000 boulots, j'ai tout fait et je me démerde. L'aventure pour moi, c'est rien, j'ai ça dans le sang. J'ai confiance en deux personnes : moi et... moi. Je suis très futé et on va m'appeler Monsieur. Plus fort que Franck, c'est Franck". Voilà qui est dit.