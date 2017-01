PHOTOS - Top Chef 2017 : la sexy Marion Lefebvre va régaler les téléspectateurs de M6

Reste que c’est bel et bien sa passion de la table qui l’anime. "Grâce à Top Chef, je veux prouver que ce n’est pas parce que je fais 1m80 pour 60kg que je ne sais pas cuisiner", explique la jeune femme, qui s’apprête à ouvrir un restaurant italien, Bottega Da Verri, à Aix, avec l’aide de son compagnon.





Rappelons que la saison 8 de "Top Chef" sera diffusée le mercredi, et plus le lundi, M6 ayant décidé de surfer sur les bonnes audiences de la case occupée avant les fêtes par "Le Meilleur Patissier". Si le présentateur Stéphane Rotenberg et le jury, composé notamment de Philippe Etchebest et Hélène Darroze, reste le même, les règles changent. A la manière de "The Voice", chaque juré composera lui-même son équipe, dont il amènera un membre jusqu'à la finale.