Pourquoi on a détesté le final de la saison 7 de "The Walking Dead"

On l’attendait, le sursaut final. Après une saison lente et bavarde, où l’on a pu assister aux interminables questions existentielles des personnages – et à un Rick décidemment pas très en forme – on l’attendait, bon sang, l’épisode qui allait dynamiter la saison. L’épisode où Alexandria allait enfin prendre sa revanche et, disons-le, mettre une belle raclée à Negan (et tous ses sbires). D’autant que les acteurs l’avaient eux-même promis : le final de la saison 7 allait être spectaculaire. Mieux encore, notre bien-aimé Norman Reedus avait même évoqué une fin "à la Braveheart"… Rien que ça.





Sauf qu'après diffusion, personnellement, on a quand même plus le sentiment d’avoir assisté à une mauvaise série B qu’au cultissime film avec Mel Gibson. Alors oui, force est de le reconnaître : le final, long d’1 heure, connaît quelques fulgurances, notamment grâce à la formidable performance de l'actrice Sonequa Martin-Green, qui nous a fait ses adieux. Si sa romance avec Abraham nous a toujours laissé perplexe, nul doute que les réalisateurs de l’épisode ne pouvaient lui offrir meilleur départ. Fidèle à son rôle, Sasha est partie comme elle est arrivée : telle une guerrière. Quand on pense que l’insupportable Eugene, lui, est toujours dans les parages…