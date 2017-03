Pourquoi "The Big Bang Theory" ne nous fait plus du tout rire

Depuis quelques saisons, The Big Bang Theory s'est installée dans une routine plan-plan, se reposant sur les acquis de sa 4ème saison, qui avait su formidablement renouveler la série avec les arrivées de Bernadette (Melissa Rauch) et Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik). La série est devenue pantouflarde et les références à la pop-culture dans ses dialogues sont de plus en plus forcées. Tout est trop mécanique et les codes utilisés ne surprennent plus, on peut anticiper les blagues et les rires enregistrés avant même qu'ils arrivent. En gros, on s'emmerde, on ne rit plus et on est pas loin de se faire un petit tricot pour passer le temps.