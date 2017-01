Grosse prise de tête entre Cyrille Eldin ("Le Petit Journal") et une équipe de "Quotidien" au QG de Benoît Hamon

Il y avait beaucoup de monde au QG de Benoît Hamon dimanche soir et les esprits se sont un peu échauffés. Arrivé premier à la primaire de la gauche organisée le 22 janvier, le candidat socialiste s’est retrouvé au milieu d’une marée de journalistes. Parmi eux : Cyrille Eldin. "Monsieur Valls a dit que vous aviez le choix entre une victoire possible et la défaite assurée…", a commencé à raconter à Benoît Hamon le présentateur du "Petit Journal" avant d’être interrompu par une confrère de "Quotidien", l'émission présentée par Yann Barthès, ex-patron du "Petit Journal".





"C’est quoi le programme ce soir pour vous Monsieur Hamon ?" a demandé la jeune femme, visiblement décidée à rendre la monnaie de sa pièce à Cyrille Eldin. Quand celui-ci a réagi en lui lançant "Pourquoi tu parles pendant mes questions", elle lui a, en effet, rétorqué : "Tu fais la même chose avec moi". Le règlement de comptes s'est ensuite poursuivi hors présence de Benoît Hamon mais devant de nombreux témoins prompts à relayer l'embrouille sur Twittter. Sur les vidéos mises en ligne, on peut notamment entendre Cyrille Eldin s'en prendre à la journaliste : "La prochaine fois c’est un coup de coude mais violent". "C’est ce que tu m’as fait chez François Fillon", a répliqué la jeune femme dans une ambiance électrique.