"Prison Break" saison 5 : la nouvelle évasion de Michael Scofield commence le 4 avril prochain

Dans cette nouvelle saison événement, Michael Scofield est de retour en prison (ça ne fera que la 3ème fois). Grâce à des informations relayées par T-Bag, Lincoln et Sara apprennent qu'il est bel et bien vivant et qu'il se trouve enfermé au Yémen. Utilisé par l'Etat Islamique au cours des dernières années, il va devoir demander leur aide pour s'échapper à nouveau. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il s'est fait tatouer de nouveaux plans sur le corps. Aucune date de diffusion française n'a pour le moment été annoncée.