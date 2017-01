Priyanka Chopra hospitalisée après une chute sur le tournage de "Quantico"

Le site américain assure que la comédienne est sortie quelques heures après avoir été examinée par un médecin et se repose acutellement chez elle. Elle n'a pas pu participer aux événements organisés ce vendredi, pour la promotion de la seconde partie de saison 2, diffusée à partir du 23 janvier prochain, avec Cleopatra, l'épisode 9.





Un porte parole de la chaîne américaine ABC a déclaré au site Variety qu'il ne s'agissait que d'un "incident mineur". Le tournage n'est pas retardé, et elle devrait revenir sur les plateaux après un week-end de repos. Rien de grave, donc. En plus de Quantico, qui enregistre des audiences toujours au plus bas, Priyanka Chopra sera à l'affiche de Baywatch : Alerte à Malibu, adaptée de la série des années 90, le 28 juin prochain.