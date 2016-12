3 bonnes raisons de regarder "Grand Budapest Hotel" sur TMC

1 Parce que c'est loufoque

C'est un monde à la fois absurde et poétique dans lequel nous convie une fois de plus Wes Anderson. Avec "Grand Budapest Hotel", le réalisateur américain nous plonge dans le quotidien d'un grand hôtel d'Europe centrale qui a connu son heure de gloire dans les années 1930. On y croise notamment monsieur Moustafa, un groom débutant qui deviendra l'homme le plus riche de la République fictive de Zubrowka ; monsieur Gustave H, un charmant concierge qui a un faible pour les vieilles dames ; et un paquet de personnages plus loufoques les uns que les autres.