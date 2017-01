3 bonnes raisons de regarder "L’Etrange Histoire de Benjamin Button", ce soir sur France 3

1 Parce que c’est déjà devenu un classique

Spécialiste du film très noir, de "Seven" à "Zodiac", en passant par "Fight Club", le réalisateur américain David Fincher changeait de registre en 2008 avec "L’Etrange histoire de Benjamin Button". France 3 diffuse ce soir ce film fantastique qui raconte la naissance, la vie et la mort d’un petit garçon, né un soir de 1918 avec l’apparence d’un vieil homme. Et qui va rajeunir sous les yeux de son entourage et des spectateurs, fascinés par cette incroyable erreur de la nature