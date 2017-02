VIDEO - 3 bonnes raisons de regarder la dernière saison de "Fais pas ci, fais pas ça" ce soir sur France 2

1 Parce que c’est la 9e et dernière saison Dix ans déjà ! Depuis 2010, les Lepic et les Bouley viennent régulièrement donner de leurs nouvelles aux téléspectateurs de France 2. Deux familles bien différentes, les classiques et les bobos, dont les mésaventures nous ont fait hurler de rire. Et auxquelles il va falloir dire adieu puisqu’en dépit d’un succès d’audience jamais démenti, les producteurs et la chaîne ont décidé que cette 9e saison serait aussi la dernière.

2 Parce que le scénario va vous émouvoir Dans le premier épisode de la saison, Renaud Lepic fête ses 50 ans. Sauf que Fabienne, sa famille, a purement et simplement oublié. Du côté des Boulay, plus responsables qu’auparavant, on s’inquiète du désintérêt du fils pour la prochaine élection présidentielle. Tout ce petit monde a grandi… et va même vieillir puisque les scénaristes ont imaginé des épisodes qui racontent leur avenir dans 5 et même 10 ans. Préparez dès maintenant les mouchoirs !