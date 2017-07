3 bonnes raisons de regarder ''Moi, moche et méchant'' ce soir sur TF1

Gru est le vilain du film. Mais, un méchant qu'on adore. Il veut être le plus grand méchant de toute la planète, en volant les monuments du monde entier. Bref, Gru est drôle et touchant dans sa méchanceté. Surtout lorsqu'il adopte Margo, Édith et Agnès. Au fur et à mesure de l'histoire, les trois petites filles trop craquantes vont apprivoiser Gru et le rendre adorable à nos yeux. Au final, les gags et l'histoire font de ce dessin animé un petit bijou qu'il faut absolument voir.