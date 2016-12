3 bonnes raisons de regarder "Sils Maria" sur Arte

1 Parce que c'est une réflexion sur le métier de comédienne

Alors qu'elle se rend à Zurich avec son assistante Valentine pour recevoir un prix, Maria Enders apprend la mort de son ami et mentor, le dramaturge Wilhelm Melchior. Un choc pour la comédienne à succès qui se voit au même moment proposer un rôle dans la pièce qui l'avait révélée. Sauf que cette fois, on ne lui offre pas le rôle de la jeune et ambitieuse Sigrid, mais celui d'Helena, une femme d'âge mûr, blessée par la vie. Magnifique portrait de femme, "Sils Maria" propose une réflexion sur le temps qui passe et sur métier d'actrice.