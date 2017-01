3 bonnes raisons de regarder "Stromae, l'homme aux deux visages", ce mardi soir sur W9

Mais qui est vraiment Stromae ? C’est ce que propose de nous faire découvrir W9 dans un documentaire exceptionnel, présenté par l’animateur Jérôme Anthony. Paul Van Haver, c’est le vrai nom du chanteur, est né il y a 31 ans à Etterbeek, en Belgique. Fils d’un architecte rwandais, tué lors de la guerre en 1994, il grandit à Bruxelles avec ses trois frères et sœurs. Sa mère l’inscrit à ses premiers cours de musique à l’âge de 11 ans. Cinq plus tard, il se met au rap… Mais il va devoir encore patienter – et enchaîne les petits boulots - avec de connaître le succès.

2 Parce que son style musical est unique

En 2009, Stromae publie sur Internet des vidéos pour expliquer ses créations musicales. Un succès 2.0 qui attire l’attention d’Universal France qui va publier son premier album "Cheese", sur lequel figure l’énorme single "Alors on danse". Des paroles à la fois sombres et humoristiques, des sonorités dance et un sens de la mélodie qui tue. Le phénomène est lancé et va s’amplifier en 2013 avec l’album "Racine carrée" qui contient les tubes "Papaoutai", "Formidable" ou encore "Tous les mêmes". A ce jour il s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires.