5 choses à savoir sur le "Robin des Bois" de Ridley Scott, ce dimanche soir sur TF1

Le film devait être originellement tourné en 2008 mais il a accumulé beaucoup de retard. Ce n’est qu’un an plus tard que le tournage se fait. La raison ? En réalité, elles sont multiples : un scénario sans cesse réécrit, le casting modifié et surtout la grève des scénaristes qui a bousculé Hollywood en 2008. Par ailleurs, sur le tournage, des rumeurs affirment que les tensions étaient grandes entre Ridley Scott et son acteur fétiche.