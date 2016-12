"A vos pinceaux" ce soir sur France 2 : à quoi peut-on s’attendre ?

Après les fourneaux : les pinceaux. France 2 se lance dans le concours de peinture en cette fin d'année 2016 et diffuse ce mardi 27 décembre le premier épisode de "A vos pinceaux". Ce nouveau programme animé par Marianne James se déroulera sur quatre semaines, pendant lesquelles dix candidats s'affronteront. Des peintres amateurs âgés de 17 à 63 ans qui tenteront de passer les différentes épreuves imposées avec succès.





Deux candidats seront éliminés chaque semaine, après trois épreuves et le vote des deux membres du jury : Fabrice Bousteau, artiste peintre et professeur d’arts appliqués, et Bruno Vannacci, rédacteur en chef de "Beaux Arts Magazine". Ces amoureux de la toile devront composer de magnifiques tableaux dans des lieux tout autant magnifiques, entre autres : le jardin de l'impressionniste Claude Monet à Giverny, une frégate dans un port à Saint-Malo, au Moulin Rouge ou encore au parc zoologique de Thoiry.