Comment Céline Dion s'est reconstruite, plus d'un an après la mort de son mari René Angélil

Bien sûr, elle n'oubliera jamais René Angélil, son mari disparu le 14 janvier 2016. Mais depuis sa mort, c'est une nouvelle Céline Dion qui s'expose dans les médias. Plus extravagante, plus loufoque et plus avide de nouvelles collaborations artistiques aussi. À l'occasion d'un documentaire diffusé ce soir (21 h) sur C8, LCI fait le point sur la renaissance de l'interprète du légendaire "My heart will go on".