Cinq choses à savoir sur "Bienvenue chez les Ch'tis", ce soir sur TF1

Dany Boon ne s’attendait pas à un tel succès pour son premier film en tant que réalisateur. Le parcours de Bienvenue Chez les Ch’tis a été semé d’embuches : l’écriture du scénario a pris plus d’un an et le budget de 11 millions d’euros a dû être complété de sa propre poche. Sorti en 2008, le film réalise un démarrage canon et devient en quelques mois le deuxième plus gros carton au box-office français, avec plus de 20,4 millions de spectateurs. Le premier ? L’intouchable Titanic avec 21 millions de spectateurs.