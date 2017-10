"Danse avec les stars 8" : 3 choses à savoir sur Nicolas Archambault, le remplaçant de Marie-Claude Pietragalla dans le jury

Elle a annoncé son départ dans un long communiqué à la fin du mois de juin. Après cinq ans passés à attribuer des notes et distiller ses conseils aux danseurs en herbe, Marie-Claude Pietragalla tourne la page "Danse avec les stars" pour se consacrer à sa compagnie. "La danse a vocation pour moi de parler à toutes et à tous au-delà des générations et des différences", explique-t-elle. Une vision partagée par celui qui lui succède.





"Je pense que tout le monde doit danser, que tous ceux qui ont envie de danser doivent danser", souligne Nicolas Archambault dans une interview à Radio Canada. C'est lui qui prendra place parmi le jury composé par Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot pour la huitième saison de l'émission de danse qui sera de retour à l'automne sur TF1. Sur Twitter, il a souhaité "tout le meillleur à l'irremplaçable Marie-Claude Pietragalla. La sagesse de ses précieux conseils et sa grâce manqueront sans aucun doute grandement à l'équipe et aux téléspectateurs".