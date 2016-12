"Disney Party" sur M6 ce samedi soir : découvrez notre top 5 des princesses

Adaptée de nombreuses fois au théâtre, à la télévision et au cinéma, La Belle et la Bête explose en 1992 avec l'adaptation par les studios Disney. Son héroïne, Belle, est rêveuse et romantique.Mais lorsque son père est retenu prisonnier par la Bête, elle n'hésite pas à se sacrifier pour le sauver. Mais, au fil de l'histoire, Belle et la Bête s'attachent. Morale de l'histoire ? Il ne faut pas se fier aux apparences : la vraie beauté vient du coeur.