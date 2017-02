Drew Barrymore y fait son grand retour en zombie : pourquoi vous allez aimer et dévorer "Santa Clarita Diet"

Créée par Victor Fresco, Santa Clarita Diet est une pure comédie, loufoque, barrée, déjantée. Aucun drame dans ces 10 épisodes, malgré les litres de sang et des membres arrachés. Nous sommes dans la parodie de soap à la Desperate Houseviwes, et souvent proche de la caricature. Drew Barrymore et Timothy Olyphant s'éclatent dans leur rôle, quitte à se laisser un peu trop porter par la folie ambiante et oublier la justesse. La limite est toujours très fine entre le grand-guignol et le ridicule, et les deux stars ont tendance à la dépasser plusieurs fois. Mais toujours avec énergie et hilarité.





Si la nouveauté Netflix n'hésite donc pas à aller loin dans l'absurde, elle pourrait se lâcher d'avantage. Une certaine redondance s'intalle tout au long de cette première saison et l'acclimatation rapide au ton de la série réduit peu à peu les rires. Cependant, on ne boude jamais son plaisir devant ce couple dépassé par les événements et les péripéties qui s'accumulent. Bref, Santa Clarita Diet ravira les fans de soap et de zombies.