Quand Vladimir Poutine reçoit Oliver Stone au Kremlin : bonjour la propagande ?

La semaine dernière, c’est Nadezhada Tolokonnikova, membre des Pussy Riots, qui livrait son regard atterré sur la démarche d’Oliver Stone. "C’est un gauchiste bien connu et comme beaucoup de gauchistes occidentaux, il estime que les ennemis de ses ennemis sont ses amis", observait-elle lors du festival Cannes Lions. Farouche critique de Washington et des lobbys qui tirent les ficelles de la politique américaine à travers sa riche filmographie, de Platoon à W. en passant par JFK et Nixon, Oliver Stone serait-il tombé amoureux de celui qu’on soupçonne d'avoir manipulé la dernière élection américaine ?





"Le pouvoir ne m'impressionne pas mais je devais parler à Poutine avec respect. Mon but n'était pas de le changer mais de montrer ce qu'il pense, et ses divergences avec la vision occidentale", expliquait en fin de semaine au Parisien le réalisateur pour qui le public américain a "une vision médiévale" de la Russie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et qui, d’après lui, va en changer après avoir vu son documentaire : "Pour beaucoup de gens aux Etats-Unis, la perception de cet homme ne sera plus la même."