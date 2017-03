"Iron Fist" débarque sur Netflix : le premier raté de la collaboration avec Marvel ?

Au-delà de la mise en scène trop effacée, l'écriture manque d'ambition, les enjeux sont inexistants et l'introduction de l'univers et du personnage de Danny Rand est beaucoup trop lent. C'est simple, il ne se passe pas grand chose dans les deux premiers épisodes de cette première saison, qui en compte treize. L'exposition est longue, les répétitions sont nombreuses, et on se demande rapidement vers quoi on se dirige. Pire, les combats sont trop mous et souvent à la limite du ridicule et bien loin des impressionnants plans séquences de Daredevil. Dommage pour un personnage passé maître dans l'art du kung fu. Il faut attendre l'épisode 4 pour que les choses bougent et l'épisode 6 pour que la grande menace, The Hand (qu'on a pu voir dans la saison 2 de Daredevil), ne face véritablement son apparition. Trop tard pour une courte saison.





Malgré tout, les personnages sont attachants, même si trop unidimensionnels. La candeur de Danny Rand est plutôt rafraîchissante et change des héros torturés qui l'ont précédé, Colleen Wing (Jessica Henwick) est aussi attachante que badass et la relation entre les deux plutôt mignonne.





Bref, est-ce le premier raté de la collaboration Marvel/Netflix ? Oui, si on se fie aux premiers épisodes. Mais l'intérêt augmente dans les épisodes 5 et 6 et la deuxième partie de saison pourrait donc s'avérer plus rythmée et ambitieuse. Cependant, même si c'est le cas, ce sera probablement trop tard. Le super-héros Iron Fist pourrait en revanche donner sa pleine mesure dans la série Defenders, où il retrouvera Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage et dont le tournage vient de se terminer.