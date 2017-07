Qu’est devenue Corynne Charby, la partenaire de Pierre Richard et Gérard Depardieu dans "La Chèvre" ?

C’est l’histoire d’un succès fulgurant… et éphémère. En 1981, Corynne Charby, 20 ans à peine, est choisie par Francis Veber pour tenir le premier rôle féminin de La Chèvre. C’est son premier film et cette jeune mannequin, qui a fait la une de "Elle" et défilé pour les grands créateurs de l'époque, interprète Marie, la fille d’un PDG recherché par Perrin et Campana, le duo de pieds nickelés incarné par Pierre Richard et Gérard Depardieu.