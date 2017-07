"Le Choc des Titans" ce soir sur TF1 : mais où est passé l’acteur Sam Worthington ?

Pas facile de se faire une place au soleil de Hollywood. Y compris lorsqu’on a été la vedette du plus grand succès de tous les temps. En 2009, le grand public découvre Sam Worthington, un acteur australien de 32 ans auquel James Cameron a confié le rôle de Jake Sully dans Avatar. S’il a fait appel à sa grande copine Sigourney Weaver pour incarner le Dr Grace Augustine, le cinéaste canadien a préféré engager un comédien totalement inconnu pour donner corps à ce soldat paraplégique qui va prendre fait et cause pour les Na’vis, le peuple assiégé de la planète Pandora.





A l’arrivée, un spectacle visuellement inédit pour ce blockbuster écolo qui ressuscite la 3D et cumule à ce jour 2.7 milliards de dollars de recettes. Passé par la télévision et le cinéma indépendant dans son pays, Sam Worthington n’a désormais plus besoin d’écumer les castings, lui qui auditionna quelques années plus tôt pour le rôle de James Bond dans Casino Royale, finalement attribué à un certain Daniel Craig...