"Les vacances de Ducobu" ce soir sur TF1 : mais pourquoi l'élève Ducobu a-t-il changé de tête ?

Les enfants grandissent vite. Parfois trop. C'est le (petit) drame qu'a vécu Vincent Claude, l'interprète de Ducobu dans le film de Philippe de Chauveron, L'Elève Ducobu, sorti en 2011. Une comédien couronnée de succès, qui appelait forcément une suite. Et le retour des mêmes acteurs. Sauf que le jeune comédien a grandi. D'un coup, sa morphologie de garçon de 13 ans ne correspondant plus au héros de la BD de Zidrou et Godi. D'où la nécessité de relancer le casting...





C'est François Viette, un parfait novice, qui va emporter le morceau. "En rentrant du boulot, ma mère a vu une annonce dans le journal pour faire de la figuration dans un film avec Elie Semoun", raconte le jeune garçon originaire de La Seyne-sur-Mer, près de Toulon. J'ai juste passé le casting pour le rencontrer. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, 'figurant'".