Marianne James : "A vos Pinceaux est une émission incroyable"

LCI : Pour sa troisième saison, "Prodiges" ne comptera pas un mais deux numéros. Pourquoi ?

Marianne James : Le public de "Prodiges" est très fidèle. Nous avons dû créer une demi-finale pour ne pas perdre certains candidats en route. Cette année, les gamins ont donc retravaillé pour un deuxième passage, et c'est assez bluffant de voir comment ils ont évolué en une semaine. C'est une vraie matière vivante.

LCI : L'émission connaît un succès fou…

Marianne James : "Prodiges" est extraordinaire pour celui qui arrive à y mettre un archet ou un chausson. C'est vrai qu'au départ, le monde du classique et les parents étaient réticents à envoyer leurs enfants dans un talent show. Mais les témoignages positifs des candidats précédents sur les réseaux sociaux ont aidé. On a les professeurs avec nous, maintenant. Ils admettent que l'émission est un tremplin pour les jeunes talents, même s'il y a encore des gens qui critiquent le fait qu'on puisse comparer une danseuse avec une chanteuse.

LCI : Plus qu'un talent show, "Prodiges" est une émission qui fait du bien et qui fascine…

Marianne James : On est face au talent brut. Les enfants n'ont pas encore fait de choix artistiques, et c'est pour ça qu'on doit faire attention à ce qu'on leur dit. Mais ce ne sont pas des singes savants, il n'y a rien de spectaculaire, ils ne jouent pas du violon sur 3 chaises. La magie vient aussi du fait que les gens connaissent aussi toutes les œuvres : ce sont des tubes du classique réappropriés par des enfants qui nous amènent toute leur joie.

LCI : Le 2 juin 2017, vous présenterez une émission exceptionnelle de "Prodiges" en direct du stade Pierre Mauroy de Lille. A quoi ça va ressembler ?

Marianne James : On a travaillé avec le rectorat de la région des Hauts de France pour monter une chorale de 10 000 choristes. Ils vont tous apprendre le même programme et on aura une tribune entière dans un stade qui, au lieu de crier "Marseille on t'…", vont chanter de grandes œuvres ! Avec en plus 50 danseurs classiques qui viennent du Palais d'été de Saint Pétersbourg, et les meilleurs des "Prodiges" des saisons passées, ça risque de coller des frissons.

LCI : "Prodiges" a fait ses petits : l'émission a été adaptée en Italie et elle est en cours de préparation en Allemagne.

Marianne James : Oui, elle est déjà tournée en Italie et elle devrait bientôt être diffusée. Pour l'Allemagne aussi, je crois que ça a été tourné. A cinq pays, on fait un Eurovision des classiques ! Il faudrait encore l'Espagne, le Portugal et l'Angleterre. Et quand ça marchera au niveau européen, il y aura des prodiges japonais ou australiens.

LCI : Vous allez aussi animer "A vos pinceaux", le 27 décembre sur France 2. Un concours de peinture, quelle drôle d'idée !

Marianne James : C'est ce que je me suis dit quand on me l'a proposé ! C'est l'adaptation du programme anglais "Big painting" de la BBC. On aura quatre prime, et je peux vous dire que c'est une émission incroyable. On démarre le concours avec 10 candidats âgés de 17 à 67 ans. On a un lycéen, une retraitée de la fonction publique, une psy et même un vendeur de crêpes. Ils devront réaliser plusieurs épreuves devant deux jurés qui ne sont pas encore connus.

LCI : Présentatrice, c'est devenu votre métier ?

Marianne James : Je ne suis pas une présentatrice mais une artiste qui fait de la télévision. Mon truc, c'est l'humain, c'est de décapsuler les gens par le rire, les mots, la tendresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'âme de gens, et dans "A vos pinceaux", on va voir l'âme des peintres.

LCI : On peut imaginer des concours de toutes sortes. Quel serait le concours le plus fou ?

Marianne James : A part le sexe, je ne vois pas ! Je ne réponds pas à votre question mais je pense vraiment qu'il faudrait une vraie émission sur le sexe, en France. Je pense que ça ferait des millions d'auditeurs, un peu tard dans la nuit, avec des choses explicites mais tout en délicatesse quand même. Il faut apprendre aux jeunes que le sexe, ce n'est pas ce qu'ils voient sur YouTube. Et il faudrait une présentatrice très ouverte d'esprit, aux grands cheveux frisés !