3 choses à savoir sur Marianne James, animatrice de "A vos pinceaux"

1 Elle fait du doublage (et notamment dans Harry Potter)

En 2004, Marianne James vit sa première expérience dans le doublage dans l'une des plus grandes sagas cinématographiques : Harry Potter. Cette année-là sort le troisième volet, "Le Prisonnier d'Azkaban", et la chanteuse et animatrice française double le personnage de la Grosse dame, qui apparaît dans le portrait qui garde l'entrée de la salle commune de Gryffondor. Elle réitère l'expérience deux fois : en 2012 avec "Madagascar 3" et 2016 avec la série d'animation "Salaire net et monde de brutes", sur Arte.