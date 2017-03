Voici les séries européennes de Netflix qui vont vous empêcher de dormir

Reed Hastings n'hésite pas à rappeler que le marché européen est l'un des points importants de Netflix depuis ses débuts. La première série "Netflix Original", avant House of Cards (remake de la version UK), était ainsi Lillyhammer, production norvégienne. "Les 2/3 des internautes qui regardent les séries européennes se trouvent en dehors de l'Europe. Nous créons une audience globale pour de super-productions locales. Nous voulons réinventer la télévision en donnant la liberté aux internautes de regarder nos séries quand, où et comme ils le veulent. Tout en donnant aux producteurs une audience mondiale" explique-t-il à LCI, avant de rappeler un chiffre : 93 millions, celui du nombre d'abonnés.





"Internet est l'une des forces les plus puissantes de l'Homme. Par son habilité à connecter les personnes de différents pays, différentes cultures, différentes générations. Et c'est ce que nous souhaitons faire avec Netflix, rassembler ces personnes autour de contenus variés" ajoute Reed Hastings, nous révélant que trois co-productions sont prévues : TROY : Fall of a City, avec BBC One, Black Earth Rising, avec BBC Two et The Spy, avec Canal +. Elles viendront s'ajouter aux trois créations originales attendues et dont LCI vous donne déjà un aperçu.