"Riverdale" : la nouvelle obsession série de l'année

Le point de départ est le même : un corps est retrouvé dans la rivière d'une ville entourée de forêts et de montagnes, ses habitants ne sont pas ce qu'ils semblent être et cache bien des secrets. Mais la comparaison s'arrête là, aux portes du deuxième épisode qui lorgne déjà vers d'autres références : Dawson, pour son côté meta et ultra connecté à la pop-culture, mais également Veronica Mars, qui revit un peu à travers le troisième épisode et la chasse aux footballeurs qui harcèlent des lycéennes.





Les relations ne sont jamais arrêtées et l'évolution est constante à mesure que les personnages et leurs secrets se dévoilent. Riverdale possède ainsi une photographie singulière et une esthétique très marquée, alliant la noirceur de l'intrigue et son côté pop. Elle enchaîne les retournements de situation et les situations drôles, parfois, sexy, souvent. Si elle se tombe par moments dans l'excès, la série -disponible sur Netflix en France- possède un vrai ton.