"Sense8" aura bien une fin : selon Netflix, l'épisode-épilogue durera 2h

Après des jours et des jours de pétitions, de pleurs, de hashtag "Bring back Sense8" et "Renew Sense8", les fans de la série créée par les sœurs Wachowski sont récompensés. Alors que Netflix l'a annulée après deux saisons au début du mois de juin, elle annonce ce jeudi la préparation d'un épisode final qui conclura l'histoire de Nomi, Lito, Will ou encore Wolfgang.





C'est sur ses différents comptes Twitter que le géant américain a partagé la nouvelle avec ses milliers de fans, avec une vidéo des images de la série accompagnées de la chanson "What's Up" des 4 Non Blondes. L'un des symboles forts de la série, après son utilisation dans une scène puissante au début de la saison 1 : le moment où tous les sensates se connectent pour la première fois ensemble.