Un acteur de "Game of Thrones" demande aux fans de "s'acheter une put*** de vie"

Mais l'acteur ne s'embarrasse pas avec ce genre de choses et s'en est pris à eux dans une interview pour le journall Empire Magazine : "Vous pouvez le croire ça ? Ils me disent : 'Oh non, tu dévoiles tout'. Premièrement, vous aimez ça, et deuxièmement vous aurez tout oublié au moment de la diffusion. Et pourquoi je révèle des trucs ? Parce qu'un personnage aimé de tous revient ! Achetez vous une putain de vie. La série est énorme mais certains fans semblent bien trop proches. J'ai envie de leur demander de sortir un peu plus".





Mais que les fans se rassurent, Ian McShane ne sera pas au casting de la saison 7 qui débarque cet été : son personnage a connu un sort funeste. Impossible pour lui de dévoiler les détails des nouveaux épisodes, qui verront Daenerys arriver enfin à Westeros avec son immense armée et ses trois dragons. La guerre pour le trône de Fer est plus proche que jamais et tous les personnages de la série vont peu à peu se rapprocher pour un affrontement qui s'annonce épique.