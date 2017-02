Vu de Twitter : la fin du "Grand Journal" laisse indifférent les internautes

Depuis septembre dernier, "Le Grand Journal" enregistre des audiences faméliques, les polémiques s'enchaînent et la mayonnaise ne prend plus. La nouvelle équipe qui anime l'émission ne séduit pas et le passage en crypté d'une partie du programme n'aide pas. Après six mois difficiles, Canal + a décidé d'y mettre un terme. A partir du 20 mars, "Le Grand Journal" sera remplacé par du cinéma, entre 17h40 et 19h30.





Les petites émissions qui gravitaient autour restent cependant à l'antenne et seront diffusées après le film quotidien : "Le Gros Journal", "Le Petit Journal", "Le Journal du cinéma", "Catherine et Lilianne" ou encore "Les Guignols".





Sur Twitter, aucun appel à la manifestation devant les locaux de Canal + : c'est l'indifférence la plus totale, voire l'ironie, qui règne. Petit florilège des réactions des twittos.