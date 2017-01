Vu de Twitter : la saison 8 de "Top Chef" a un arrière goût de "The Voice" pour les internautes

"Top Chef" a fait peau neuve ce mercredi 25 janvier avec sa huitième saison qui a débuté sur M6. Dans cette nouvelle formule, les candidats ne s'affrontent plus individuellement : c'est par équipe qu'ils doivent se qualifier pour toutes les étapes de la compétition culinaire.





Dans ce premier épisode, afin d'intégrer leur équipe, les 15 nouveaux cuisiniers devaient réaliser un plat donné pour impressionner les trois chefs : Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran. Et les téléspectateurs qui trouvaient qu'Etchebest, Darroze et Sarran étaient trop présents la saison dernière vont être servis. Ce sont eux les stars du programme culinaire et ils s'y donnent à coeur joie quand il s'agit d'envoyer des petits taquets aux candidats.