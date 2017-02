Vu de Twitter : la folie de Matt Pokora dans "The Voice" divise les internautes

Les fans de Matt Pokora sont aux anges, ils peuvent voir leur idole chaque samedi soir avec la saison 6 de "The Voice". Le chanteur, qui a récemment repris de nombreuses chansons du répertoire de Claude François, est le nouveau coach de l'émission musicale de TF1 et veut prouver qu'il y a autant sa place que Zazie, Florent Pagny et Mika, qui font partie des meubles. Et dans cette optique, il n'hésite pas à se donner en spectacle.





Samedi soir, lors de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle, le chanteur a ainsi tout donné pour attirer les talents dans son équipe... Et quand Samuel M a interprété "Clown" de Soprano, Pokora est parti chercher son téléphone portable dans les coulisses pour appeler le rappeur. En vain, le candidat a décidé de rejoindre l'équipe de Mika. Mais le comportement du nouveau coach n'a laissé personne indifférent, qu'on aime ou pas.