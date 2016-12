"VU" : le Zapping change de nom et revient sur France 2 en janvier

D’après France 2, le nom sera modifié, le "Zapping" s’appelant désormais "VU". L’émission sera diffusée pour la première fois le lundi 16 janvier à 17h25. Le principe reste inchangé : en six minutes, la formule déroulera un aperçu transparent (mais partial et moqueur) des programmes de la veille. La chaine promet de "proposer un regard impertinent et libre sur le monde de l’image". Enfin, "VU" sera produit par MFP, la filiale de production de France Télévisions qu’a rejoint Patrick Menais il y a quelques semaines.





Le 2 juillet 2016, et après plusieurs mois de résistance au patron Vincent Bolloré, le "Zapping" était diffusé pour la dernière fois sur Canal+. Licencié pour "faute grave", Patrick Menais avait très vite entamé les négociations pour la reprise de son programme, cet été, avec Vincent Meslet, ex-patron de France 2.