Unité, famille, humour... Cinq séries à regarder pour oublier l'Amérique de Trump

This Is Us, c'est l'amour. L'amour d'un couple, l'amour de trois enfants pour leurs parents, l'amour entre deux frères et une soeur. This Is Us, c'est une famille, unie, déchirée, déchirante. This Is Us, c'est une série qui touche en plein coeur, à l'émotion pure. Elle nous fait du bien, ne possède aucun cynisme, nous fait rire, nous fait pleurer... Elle nous fait ressentir. A une époque où Donald Trump n'a aucun scrupule à séparer des familles, voir ces membres se battre les uns pour les autres est salvateur.





Plus belle oeuvre de cette nouvelle année série, This Is Us va nous accompagner jusqu'en 2019 : NBC a récemment commandé deux nouvelles saisons, de 18 épisodes chacune.





A voir sur Canal + Séries