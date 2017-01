Qui est Alexandra Bensaïd, la journaliste de France Inter qui animera le grand débat de la primaire de gauche ?

Elle n'est pas encore très connue du grand public. Mais sa prestation au cours du débat Fillon-Juppé, lors de la primaire de la droite, a été remarquée. Alexandra Bensaïd a été de nouveau choisie pour animer le débat final de la primaire de la gauche, ce mercredi soir, aux côtés de Gilles Bouleau et de David Pujadas. L'affrontement entre Benoît Hamon et Manuel Valls sera diffusé en direct sur TF1 et France 2, mais aussi sur France Inter où Alexandra Bensaid officie depuis 1999.